V septembri sa uskutoční 9. ročník hudobného festivalu City Sounds

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Bratislave sa v piatok 23. septembra začne 9. ročník hudobného festivalu City Sounds. Potrvá do soboty 24. septembra. TASR o tom za festival informoval Michal Húska.



Festival uvedie okrem etablovaných medzinárodných hudobníkov, ako sú Alfredo Rodríguez, Kinga Głyk či Nicola Conte, aj talenty domácej hudobnej scény. Návštevníci sa môžu tešiť na Davida Kollara, Lukáša Oravca, Nikolu Bankova, Trilobeat, Darkness positive, Baroque goes jazz Trio alebo Džez a hrúzu.



"Myslím, že aj 9. ročník City Sounds ukazuje, v čom je jedinečnosť tohto festivalu - nebojí sa hľadať, nachádzať, ale hlavne spájať. Nové progresívne tváre na slovenskej scéne, tradičné, overené koncepty, ale aj nové trendy. No hlavne, spája a vytvára priestor pre umeleckú konfrontáciu. Zámerne sa vyhýbam spojeniu 'konfrontácia svetového so slovenským', pretože na festivale sa vždy ukáže, že slovenské je svetové a z umeleckých kolaborácii vychádza vzájomné obohacovanie," priblížil jeden z organizátorov festivalu Marián Pavlovič.



"Koncept 12 interpretov, dvoch pódií a dvoch dní sme koncipovali aj z časového hľadiska tak, aby si divák našiel to svoje," ďalej dodáva. Festival City Sounds vznikol v roku 2012 na základe dopytu vzdelaného publika po kvalitných hudobných zážitkoch. Promotéri a producenti stojaci za hudobnou tradíciou tohto festivalu majú množstvo skúseností s organizovaním hudobného života, koncertov a festivalov na Slovensku, kde za krátky čas dokázali predstaviť unikátnych umelcov z celého sveta.