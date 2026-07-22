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V septembri sa v Nitre uskutočnia Dni Ministerstva vnútra SR
Návštevníci sa môžu tešiť na dynamické ukážky práce jednotlivých zložiek, diskusie s odborníkmi či tematické prezentácie.
Autor TASR
Nitra 22. júla (TASR) - V areáli agrokomplexu Národné výstavisko v Nitre sa 11. a 12. septembra uskutoční podujatie Dni Ministerstva vnútra (MV) SR. Pôjde o druhý ročník. Na podujatí sa predstavia zložky rezortu, určené je pre širokú verejnosť vrátane detí. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
„Na jednom mieste sa predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, odborníci na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví profesionáli. Cieľom podujatia je prepájať prevenciu so vzdelávaním verejnosti, osloviť potenciálnych nových kolegov a posilňovať dôveru občanov v profesionálov pôsobiacich v uniformách aj v civilných zložkách,“ priblížil.
Návštevníci sa môžu tešiť na dynamické ukážky práce jednotlivých zložiek, diskusie s odborníkmi či tematické prezentácie. Pripravený je aj sprievodný program pre deti. Ministerstvo sľubuje tiež divácky atraktívny program na hlavnom pódiu. Vstup pre návštevníkov bude zadarmo.
Termín je naplánovaný na september, keď sa v minulých rokoch pri príležitosti sviatku svätého Michala, patróna policajtov, konal Deň polície. Ten, rovnako ako hasičské majstrovstvá vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel, sa tento rok nebude organizovať samostatne. Ich program bude súčasťou Dní Ministerstva vnútra SR.
„Široký rozsah podujatia si vyžiada komplexné organizačné a technické zabezpečenie. Na základe výsledkov verejného obstarávania ho poskytne spoločnosť Lifepark za zmluvnú cenu 427.540 eur bez DPH. Cena služieb, stanovená na základe prieskumu trhu, je nižšia ako v roku 2025. Zároveň sa ministerstvu tento rok podarilo získať na organizáciu podujatia priestory štátneho podniku,“ dodal hovorca.
„Na jednom mieste sa predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, odborníci na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví profesionáli. Cieľom podujatia je prepájať prevenciu so vzdelávaním verejnosti, osloviť potenciálnych nových kolegov a posilňovať dôveru občanov v profesionálov pôsobiacich v uniformách aj v civilných zložkách,“ priblížil.
Návštevníci sa môžu tešiť na dynamické ukážky práce jednotlivých zložiek, diskusie s odborníkmi či tematické prezentácie. Pripravený je aj sprievodný program pre deti. Ministerstvo sľubuje tiež divácky atraktívny program na hlavnom pódiu. Vstup pre návštevníkov bude zadarmo.
Termín je naplánovaný na september, keď sa v minulých rokoch pri príležitosti sviatku svätého Michala, patróna policajtov, konal Deň polície. Ten, rovnako ako hasičské majstrovstvá vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel, sa tento rok nebude organizovať samostatne. Ich program bude súčasťou Dní Ministerstva vnútra SR.
„Široký rozsah podujatia si vyžiada komplexné organizačné a technické zabezpečenie. Na základe výsledkov verejného obstarávania ho poskytne spoločnosť Lifepark za zmluvnú cenu 427.540 eur bez DPH. Cena služieb, stanovená na základe prieskumu trhu, je nižšia ako v roku 2025. Zároveň sa ministerstvu tento rok podarilo získať na organizáciu podujatia priestory štátneho podniku,“ dodal hovorca.