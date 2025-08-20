< sekcia Regióny
V Seredi by mohli otvoriť dočasnú lávku pre peších pri uzavretom moste
Autor TASR
Sereď 20. augusta (TASR) - Pri uzavretom moste ponad železnicu v Seredi sa v stredu uskutočnila kolaudácia novej dočasnej pešej lávky. Obyvateľom mesta by mala začať slúžiť od pondelkového (25. 8.) rána. Informoval o tom primátor Serede Ondrej Kurbel.
„Skolaudovanie dočasnej lávky je nevyhnutným krokom, aby mohol realizátor prác začať s búraním mosta v plánovaných termínoch. Na podnet mesta boli na lávku a pešiu trasu vedúcu k nej doplnené dodatočné osvetľovacie body, ktoré zvýšia bezpečnosť pri prechádzaní v nočných hodinách,“ priblížil Kurbel.
Samospráva upozorňuje, že nová lávka zmení režim prechodu cez most. Obyvatelia sa na druhú stranu dostanú výlučne pešo, prípadne s bicyklom, ktorý však bude potrebné tlačiť. Prejazd motorových vozidiel - vrátane jednostopových - nebude z konštrukčných dôvodov povolený. Na dodržiavanie pravidiel bude striktne dohliadať mestská polícia.
„Počas samotných prác na demolácii mosta bude užívanie lávky na niekoľko dní obmedzené. Obstarávateľ v súčinnosti s dotknutými stranami rieši spôsob zabezpečenia dočasného prechodu cez uzavretý úsek koľajiska,“ upozornila samospráva.
Slovenská správa ciest odovzdala na začiatku júna stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Doprastav. Práce v hodnote takmer osem miliónov eur s DPH by mali trvať približne jeden rok. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.
