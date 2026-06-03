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V Seredi horelo: Škodu vyčíslili na 50.000 eur
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Serede a Trnavy, ako aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Váhovce, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom a Pata.
Autor TASR
Sereď 3. júna (TASR) - Utorkový (2. 6.) požiar budovy na Bratislavskej ulici v Seredi v okrese Galanta spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 50.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR.
„Počas zásahu hasiči vykonávali prieskum požiariska pomocou termovíznej kamery, zabezpečovali odvetrávanie zadymených priestorov a ochladzovanie okolia objektu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru,“ priblížili.
Tiesňová linka prijala oznámenie o požiari v utorok o 22.35 h. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Serede a Trnavy, ako aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Váhovce, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom a Pata.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. „HaZZ naďalej vykonáva úkony smerujúce k objasneniu okolností vzniku požiaru,“ dodali hasiči.
„Počas zásahu hasiči vykonávali prieskum požiariska pomocou termovíznej kamery, zabezpečovali odvetrávanie zadymených priestorov a ochladzovanie okolia objektu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru,“ priblížili.
Tiesňová linka prijala oznámenie o požiari v utorok o 22.35 h. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Serede a Trnavy, ako aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Váhovce, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom a Pata.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. „HaZZ naďalej vykonáva úkony smerujúce k objasneniu okolností vzniku požiaru,“ dodali hasiči.