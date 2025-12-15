Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Seredi našli granát z druhej svetovej vojny

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Granát sa nachádzal v seredskej lokalite Starý most.

Autor TASR
Sereď/Trnava 15. decembra (TASR) - V Seredi neďaleko rieky Váh našiel muž v sobotu (13. 12.) pomocou magnetu predmet pripomínajúci náboj. Privolaný pyrotechnik na mieste zistil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Granát sa nachádzal v seredskej lokalite Starý most. „Pyrotechnik na mieste určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Policajt si muníciu bezpečne prevzal. Neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaná,“ doplnili policajti.

