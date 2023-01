V Seredi nové stojiská smetiakov skrášlia výtvarnými prvkami

Sereď 2. januára (TASR) – Mesto Sereď inštalovalo v závere roka na Námestí slobody dve nové uzamykateľné stojiská pre smetné nádoby. Ďalšie pravdepodobne už nezrealizuje, chce sa podľa hovorkyne Zuzany Slahučkovej orientovať na stojiská s polopodozemnými kontajnermi. Zámerom bolo zabezpečiť vyššiu čistotu okolia a mieru separovania odpadov.



Náklad na stojiská bol pre samosprávu takmer 20.000 eur. "Pôvodným plánom bolo pozvať obyvateľov k finančnej spolupráci - ak by si polovicu sumy zaplatili oni, mesto by uhradilo iba druhú časť a pri tomto variante by sa za vyčlenený rozpočet dalo vyhotoviť približne šesť stojísk. Keďže sa však žiaden bytový dom neprihlásil, rozhodli sme sa ísť do budovania za mestské peniaze s tým, že vyberieme také miesto, kde vieme realizáciou vyriešiť najviac znečisťované priestranstvá," uviedla Slahučková pre TASR. Doplnila, že obyvatelia tejto lokality sa na mesto dlhodobo obracali, pretože ich kontajnerové stojiská sú na frekventovanej pešej trase, kde sa veľa okoloidúcich aj vodičov áut zbavovalo svojich odpadov. "Čo sme teraz eliminovali," konštatovala.



Takýto model však radnica už opakovať nebude. Chce sa inšpirovať dobrou praxou miest, kde prevádzkujú polopodzemné kontajnerové státia. Bude sa podľa hovorkyne snažiť vytvoriť model pre optimálne priestorové rozloženie po celom meste, pričom by sa aj znížil celkový počet státí. Pri realizácii chce potom prenechať ušetrené plochy po súčasných stojiskách v prospech parkovacích miest alebo mestskej zelene.



Na dvoch nových krytých státiach podľa Slahučkovej ešte chýbajú detaily. "Budú skrášlené v štýle 'umenie prekryje odpady'. Čelné plochy stojísk vybavíme v priebehu januára v spolupráci s našimi základnými školami zelenými motívmi. Grafika bude obsahovať aj návod, ako lepšie separovať odpady, a bude niesť motto, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol," dodala.