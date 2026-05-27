V Seredi odhalili nelegálne zamestnávanie a pobyt cudzincov
Autor TASR
Sereď 27. mája (TASR) - Polícia odhalila prípad nelegálneho zamestnávania a neoprávneného pobytu cudzincov v Seredi. Kontrola, ktorú vlani v septembri vykonali príslušníci cudzineckej polície v spolupráci s Inšpektorátom práce Trnava a Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru (PPZ), odhalila porušenia pobytového aj pracovnoprávneho režimu. TASR o tom informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová.
Ako uviedla, kontrola sa uskutočnila v prevádzke spoločnosti v Seredi. „Preverovali 18 štátnych príslušníčok Ukrajiny vykonávajúcich pracovnú činnosť pre zahraničný subjekt,“ ozrejmila s tým, že policajti počas akcie preverovali oprávnenosť pobytu kontrolovaných osôb na území SR a schengenského priestoru. Zistili, že viaceré osoby sa na Slovensku zdržiavali neoprávnene z dôvodu prekročenia povolenej lehoty bezvízového pobytu.
Polícia v Dunajskej Strede riešila desať osôb pre neoprávnený pobyt. „V deviatich prípadoch boli zistené dôvody na administratívne vyhostenie podľa zákona o pobyte cudzincov. Kontrolované osoby zároveň nedisponovali dokladmi oprávňujúcimi ich legálny pobyt na území Slovenskej republiky ani schengenského priestoru,“ doplnila. Tieto osoby predviedli na oddelenie cudzineckej polície v Dunajskej Strede na ďalšie konanie. Počas administratívneho konania následne požiadali o udelenie dočasného útočiska.
Výsledky kontroly Inšpektorátu práce Trnava dostalo oddelenie cudzineckej polície v máji. Inšpektorát vo svojich záveroch konštatoval porušenie zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. „Viaceré kontrolované osoby vykonávali závislú prácu počas neoprávneného pobytu na území Slovenskej republiky a zároveň nemali riadne založený pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce. Na základe výsledkov kontroly bol kontrolovanému subjektu navrhnutý postih vo výške 70.000 eur,“ dodala.
Súčasne avizovala, že polícia bude aj naďalej v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi vykonávať kontroly zamerané na odhaľovanie neoprávneného pobytu cudzincov, nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu na území SR.
