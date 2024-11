V Seredi oprava potrubia obmedzuje dodávku vody v niektorých uliciach

Sereď 6. novembra (TASR) - Oprava závažnej poruchy vodovodného potrubia v Seredi obmedzuje dodávku vody na uliciach Novomestská, Garbiarska, Mlynárska a na Námestí slobody. Odstránenie havárie je predpokladané v piatok 8. novembra. Mesto Sereď o tom informovalo na svojom webe.



"Situácia nastala z dôvodu komplikácií pri výkopových prácach a oprave závažnej poruchy na vodovodnom potrubí," priblížilo mesto. Voda by mala byť v dotknutých oblastiach pustená vždy od 6.00 do 9.00 h a s prerušovaním aj večer medzi 16.00 a 20.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na webe samosprávy.



"Tento režim bude pokračovať do ukončenia opráv, Západoslovenská vodárenská spoločnosť predpokladá odstránenie havárie v piatok 8. novembra. Treba sa však podľa skúseností pripraviť aj na novú nepredvídanú situáciu," podotklo mesto, ktoré obyvateľom odporúča, aby sa preventívne zabezpečili vodou aj na dlhšie obdobie. Obyvateľom sú k dispozícii štyri 10.000-litrové cisterny s úžitkovou vodou.