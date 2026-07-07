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V Seredi pokračujú práce na odstraňovaní následkov škôd po búrke

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vzhľadom na rozsah udalosti a pokračujúce obhliadky bude možné presnejší rozsah škôd a ich finančné vyčíslenie zverejniť až po ukončení zberu podkladov a posúdení poistných udalostí.

Autor TASR
Sereď 7. júla (TASR) - V Seredi naďalej pokračujú práce na odstraňovaní následkov škôd po minulotýždňovej intenzívnej búrke. Ide najmä o popadané stromy a konáre. Pre TASR to uviedla Zuzana Slahučková zo seredského mestského úradu.

Mesto zároveň priebežne eviduje hlásenia škôd na verejnom majetku a je v kontakte s obyvateľmi, podnikateľskými subjektmi aj poisťovňou,“ ozrejmila.

Vzhľadom na rozsah udalosti a pokračujúce obhliadky bude možné presnejší rozsah škôd a ich finančné vyčíslenie zverejniť až po ukončení zberu podkladov a posúdení poistných udalostí. „Predpokladáme, že pôjde o niekoľko týždňov,“ dodala.

Po dňoch extrémnych horúčav sa v stredu (1. 7.) na viacerých miestach Slovenska vyskytli búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami.

Po búrke vyhlásil primátor Serede Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu. Z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva pádu konárov a stromov mesto zatvorilo Zámocký park a cintorín na Kasárenskej ulici.
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