V Seredi sa môže začať výstavba mosta

Sereď 10. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) odovzdala v pondelok 9. júna v Seredi zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom vznikne nový most vedúci počas železnicu. Pôvodný most zbúrajú. TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



„Práce na novom moste začnú výrubom drevín a výstavbou dočasnej lávky pre peších, ktorá bude postavená vedľa starého mosta a výškovo bude napojená na chodník pred a za mostom,“ priblížila.



V prácach sa bude pokračovať asanáciou pôvodného mosta a novostavbou mostného objektu - výstavbou nosnej konštrukcie, spodnej stavby a zakladania príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov, prechodových prvkov a úpravou okolia mosta.



„Počas výstavby bude vykonaná rekonštrukcia a rozšírenie vozovky s obojstranným cyklochodníkom a chodníkom pre peších, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení,“ doplnila Lukáčová.



Keďže ide o most nad železničnou traťou, počas celej výstavby musia byť práce úzko koordinované so Železnicami Slovenskej republiky. Zhotoviteľom nového mosta je spoločnosť Doprastav, ktorá vzišla z verejného obstarávania.



Práce v hodnote takmer osem miliónov eur s DPH by mali trvať približne jeden rok. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.