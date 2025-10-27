< sekcia Regióny
V Seredi schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2026
Autor TASR
Sereď 27. októbra (TASR) - Mesto Sereď v okrese Galanta by malo v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 26,2 milióna eur vrátane finančných operácií. Návrh rozpočtu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na štvrtkovom (23. 10.) zasadnutí. Samospráva podčiarkla, že príprava rozpočtu sa uskutočnila v zložitej ekonomickej situácii.
„Rast verejného dlhu a s ním spojená dlhová brzda, prijatie konsolidácie verejných financií, zavedenie dane z transakcií, uzatváranie novej vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancov verejnej správy, nejasnosti vo financovaní škôl, nejasná výška podielových daní a mnoho ďalšieho,“ vymenovala vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Seredi Marianna Grillová.
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný. „Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 130.974 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3.921.598 eur,“ uvádza sa v schválenom návrhu budúcoročného rozpočtu mesta. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 3.790.624 eur.
Príjmy bežného rozpočtu by mali dosiahnuť v budúcom roku hodnotu 19,45 milióna eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 2,87 milióna eur a príjmové finančné operácie sú naplánované vo výške 3,9 milióna eur. Rozpočet počíta s použitím rezervného fondu vo výške 1,9 milióna eur a prijatím investičného úveru vo výške dvoch miliónov eur.
Bežné výdavky by mali dosiahnuť 19,32 milióna eur. Na kapitálové výdavky má ísť takmer 6,8 milióna eur. Medzi najväčšie plánované investície patrí rekonštrukcia futbalového štadióna (tri milióny eur), rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov (700.000 eur), realizácia projektov nákupu techniky (642.000 eur), zníženia energetickej náročnosti Materskej školy Komenského (403.706 eur) a cyklotrasy M. R. Štefánika (1,04 milióna eur). Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 110.974 eur. Tvorené sú splácaním istiny úveru a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
