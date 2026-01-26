< sekcia Regióny
V Seredi si pripomenú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Súčasťou pietneho aktu bude aj koncert klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorého celoživotná tvorba je venovaná obetiam holokaustu.
Autor TASR
Sereď 26. januára (TASR) - Múzeum holokaustu v Seredi si v utorok (27. 1.) o 17.00 h pripomenie Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý je spojený s oslobodením koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau 27. januára 1945 Červenou armádou. Súčasťou podujatia bude aj odovzdanie poďakovaní deviatim osobnostiam a inštitúciám zo Slovenska za ich dlhodobý prínos v boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. TASR o tom informovala Kristína Svrčková z múzea.
Na Slovensku v súčasnosti žije približne 200 ľudí, ktorí prežili holokaust. Viac ako 20 z nich sa má zúčastniť pietnej spomienky v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu židovskej kultúry-Múzeu holokaustu v Seredi. Za preživších holokaustu prednesie príhovor Sir Frank Lowy, medzinárodne uznávaný podnikateľ a filantrop, ktorý sa narodil vo Fiľakove. V súčasnosti žije v Izraeli a dlhodobo podporuje vedecký výskum a umenie.
Súčasťou pietneho aktu bude aj koncert klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorého celoživotná tvorba je venovaná obetiam holokaustu. Múzeum zároveň otvorí fotografickú výstavu Svedectvá-Terezín od autora Igora Leichta, ktorý sa dlhodobo venuje dokumentovaniu pamäti holokaustu.
Počas piatich rokov existencie tábora bolo v komplexe Auschwitz zavraždených viac ako 1,1 milióna ľudí z rôznych krajín Európy, pričom takmer milión obetí tvorili Židia. Tento dátum si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína ako deň pamiatky obetí holokaustu.
