V Seredi si pripomenú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Na snímke múzeum holokaustu v Seredi. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Súčasťou pietneho aktu bude aj koncert klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorého celoživotná tvorba je venovaná obetiam holokaustu.

Sereď 26. januára (TASR) - Múzeum holokaustu v Seredi si v utorok (27. 1.) o 17.00 h pripomenie Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý je spojený s oslobodením koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau 27. januára 1945 Červenou armádou. Súčasťou podujatia bude aj odovzdanie poďakovaní deviatim osobnostiam a inštitúciám zo Slovenska za ich dlhodobý prínos v boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. TASR o tom informovala Kristína Svrčková z múzea.

Na Slovensku v súčasnosti žije približne 200 ľudí, ktorí prežili holokaust. Viac ako 20 z nich sa má zúčastniť pietnej spomienky v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu židovskej kultúry-Múzeu holokaustu v Seredi. Za preživších holokaustu prednesie príhovor Sir Frank Lowy, medzinárodne uznávaný podnikateľ a filantrop, ktorý sa narodil vo Fiľakove. V súčasnosti žije v Izraeli a dlhodobo podporuje vedecký výskum a umenie.

Súčasťou pietneho aktu bude aj koncert klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorého celoživotná tvorba je venovaná obetiam holokaustu. Múzeum zároveň otvorí fotografickú výstavu Svedectvá-Terezín od autora Igora Leichta, ktorý sa dlhodobo venuje dokumentovaniu pamäti holokaustu.

Počas piatich rokov existencie tábora bolo v komplexe Auschwitz zavraždených viac ako 1,1 milióna ľudí z rôznych krajín Európy, pričom takmer milión obetí tvorili Židia. Tento dátum si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína ako deň pamiatky obetí holokaustu.
