V Seredi si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Autor TASR
Sereď 27. januára (TASR) - Múzeum holokaustu v Seredi v utorok popoludní usporiadalo spomienkové podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripomína oslobodenie koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Na spomienke sa zúčastnilo viac ako 20 ľudí, ktorí prežili holokaust, z približne 200 žijúcich na Slovensku.
„Pre nás je veľmi dôležité, aby sa hovorilo, čo sa v predvojnovom období a vo vojnovom období dialo, a to z toho titulu, aby ľudia spozorneli pri anomáliách, ktoré by sa diali v spoločnosti a poukazovali na niečo podobné, pretože my už na základe ich skúseností vieme, kam to všade môže dospieť, a je len na nás, aby sme nedovolili, aby sa história opakovala,“ uviedol pre TASR riaditeľ múzea Martin Korčok.
Počas podujatia odovzdali poďakovania deviatim osobnostiam a inštitúciám zo Slovenska za ich dlhodobý prínos v boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. Súčasťou pietnej spomienky bol aj koncert klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorého celoživotná tvorba je venovaná obetiam holokaustu. V rámci podujatia múzeum otvorilo novú fotografickú výstavu s názvom Svedectvá - Terezín, ktorú pripravil autor Igor Leicht. Výstava dokumentuje spomienky a archívne materiály súvisiace s holokaustom.
Sir Frank Lowy, preživší holokaustu, podnikateľ a filantrop, ktorý sa narodil vo Fiľakove a v súčasnosti žije v Izraeli, vo svojom príhovore uviedol, že je hrdý na to, že pochádza zo Slovenska. „Vojna bola ťažká pre každého,“ povedal s tým, že cíti solidaritu so všetkými, ktorí prežili vojnu.
Skonštatoval, že rešpektovať multikultúrne spoločenstvo sa naučil už v rodnom Fiľakove, kde v tom období žili Rómovia, Maďari i Slováci. Do rodného Fiľakova sa podľa svojich slov vracia veľmi často, najmä na miesto posledného odpočinku jeho otca, ktorý je tam pochovaný. Druhým dôvodom je spomienka na tamojší futbalový klub. „Futbal je môj život a naučil som sa ho hrať, keď som bol malým chlapcom vo Fiľakove,“ zhodnotil a dodal, že Slovensko nechce kritizovať.
Počas piatich rokov existencie tábora bolo v komplexe Auschwitz zavraždených viac ako 1,1 milióna ľudí z rôznych krajín Európy, pričom takmer milión obetí tvorili Židia. Tento dátum si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína ako Deň pamiatky obetí holokaustu.
Múzeum v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry a nachádza sa v historických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktorý pripomína tragédiu slovenských Židov počas druhej svetovej vojny.
