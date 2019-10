V Seredi si výstavou pripomenú 30 rokov od Nežnej revolúcie

Sereď 28. októbra (TASR) - Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v spolupráci s mestom Sereď a Ministerstvom vnútra (MV) SR výstavu pod názvom 30 rokov od Nežnej revolúcie v Seredi. Výstava je súčasťou podujatí, ktoré mesto organizuje k jej 30. výročiu. TASR informovala vedúca Mestského múzea Mária Diková.



Výstava je zostavená z výberu zo zbierok múzea, súkromných zbierok a od partnerov projektu, medzi ktorých patria MV SR, Slovenský národný archív či Štátny archív v Nitre. Vystavené budú archívne dokumenty o založení Verejnosti proti násiliu (VPN) a jej aktivitách v Seredi a zdokumentovaná je i komunikácia seredskej VPN s Bratislavou.



Výstava je členená do dvoch častí. Prvá časť výstavy je zostavená z posterov, ktoré budú informovať o dôležitých rokovaniach, diskusiách VPN, revolučnom dianí v Bratislave a Prahe. "V tejto časti je výstava doplnená o dokumenty, ktoré prezentujú zmeny v rámci okresu Galanta, sú to ustanovenia zachytené v zápisnici Okresného národného výboru (ONV) v Galante so záväzným uznesením okresného úradu," uviedla Diková.



V druhej časti výstavy budú vystavené originály dokumentov z novembra a decembra 1989, rôzne vyhlásenia, prehlásenia a upozornenia Občianskeho fóra v Prahe. Takisto aj vyhlásenia občianskej iniciatívy VPN. Vystavené budú aj výzvy, letáky či ankety Občianskeho fóra.



Súčasťou výstavy bude i premietanie videozáznamov z verejných zhromaždení VPN a generálneho štrajku v Seredi, ktorý bol veľkou politickou manifestáciou občanov mesta, zástupcov zamestnancov seredských podnikov, inštitúcií i ľudí z regiónu.



Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 5. novembra a výstava bude prístupná do 31. januára 2020. Kurátorkou výstavy je Mária Diková a na výstave spolupracovala Eva Kavoňová. Garantmi výstavy sú Eva Vrabcová a Rastislav Petrovič.