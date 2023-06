V Seredi školáci testujú SMART odpadové koše

Sereď 23. júna (TASR) - Novinku, inteligentné koše na odpad, vybavené váhovými senzormi a mikropočítačom s názvom Živica SMART koše, aktuálne testujú žiaci Základnej školy (ZŠ) Juraja Fándlyho v Seredi. Škola sa dlhodobo zapája do programu Zelená škola orientovaného na environmentálne témy a jednou z nich je aj odpadové hospodárstvo. Uviedla to manažérka programu Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Zelená škola Zuzana Gallayová.



"Koše sú postavené na technológii IoT (internet vecí), sú vybavené váhovými senzormi a mikropočítačom. Ten hodnoty zaznamená a v pravidelných časových intervaloch posiela do databázy. Cieľom je zistiť, koľko odpadu škola vytvorí a nájsť spôsob, ako ho eliminovať," opísala. Doplnila, že v súčasnosti už nestačí odpad riadne triediť. "Potrebujeme vychovávať generácie, ktoré robia viac. A na všetkých Zelených školách nielen teoretizujeme, ale zároveň robíme to, čo učíme. Snažíme sa aktívne znižovať množstvo odpadu a keď sme dostali možnosť otestovať tieto koše, veľmi sme neváhali," doplnila Gallayová.



Pre zníženie množstva odpadu bol vyškolený školský tím, ktorý v rámci rovesníckeho vzdelávania učí žiakov. Softvér umožní sledovať žiakom, učiteľom a aj upratovačkám množstvo odpadu kontinuálne a presne. Smart kôš vytvorili programátori z Accenture Technology Solutions. Ak sa projekt osvedčí, zapoja sa doň aj ďalšie Zelené školy. "Partnerstvo so Živicou a ich programom Zelená škola nám umožnilo platformu využiť v pilotnom projekte a zbierať spätnú väzbu. Súčasťou košov je mobilná aplikácia, v ktorej sa dá pozrieť zber odpadu za posledné obdobie nielen vo svojej škole, ale aj iných školách, čo prináša aspekt súťaživosti – redukovať odpad a triediť viac ako iní," vysvetlil Matúš Grätzer zo spoločnosti.