Za volantom sedel 11-ročný chlapec, viezol starú mamu a majiteľku auta

Sereď 22. februára (TASR) - V Seredi šoféroval osobné auto 11-ročný chlapec. Všimol si to občan, ktorý zalarmoval políciu. Tá vozidlo zastavila. Okrem chlapca sa v ňom viezla aj jeho stará mama spolu s majiteľkou auta. Skončili na policajnom oddelení. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Okolnosti, za ktorých chlapec šoféroval, naďalej preverujeme. Vzhľadom na to, že dieťa nie je možné postihnúť za priestupok, polícia rieši osoby, ktoré mu umožnili auto šoférovať. V zmysle zákona o priestupkoch je za priestupok v doprave spoluzodpovedná majiteľka vozidla," uviedla hovorkyňa.



Doplnila, že umožnenie dieťaťu šoférovať auto je nielen protiprávne, ale aj maximálne nezodpovedné a najmä veľmi riskantné. Osoby, ktoré nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia, nesmú sadnúť za volant.



"Dospelé osoby sa nesmú nikdy dieťaťom uprosiť na čo i len krátku jazdu autom. Dieťa totiž nedokáže správne vyhodnotiť situáciu v premávke, môže spanikáriť a spôsobiť tak rôzne kolízne situácie. V prípade vážnej nehody neprevezme zodpovednosť maloleté dieťa, ale tí, ktorí mu šoférovanie umožnili a zverili mu tak auto do rúk," uviedla hovorkyňa.