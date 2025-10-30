< sekcia Regióny
V Seredi spustia mimoriadnu dušičkovú autobusovú linku
Na trasu autobusová stanica - Cukrovarská - cintorín a späť vyrazí autobus v dňoch 30. októbra až 2. novembra dvakrát v popoludňajších hodinách - o 14.40 h a 17.30 h.
Autor TASR
Sereď 30. októbra (TASR) - V Seredi spustia vo štvrtok popoludní mimoriadnu „dušičkovú“ autobusovú linku. Zámerom samosprávy je uľahčiť verejnosti, najmä seniorom, cestu na cintorín. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
„Táto linka zabezpečí pohodlnú a bezpečnú dopravu z centra mesta na cintorín a späť,“ uviedol primátor Ondrej Kurbel. Ďalším zámerom tohto kroku je zníženie náporu chodcov na dočasnú lávku ponad železničnú trať.
Na trasu autobusová stanica - Cukrovarská - cintorín a späť vyrazí autobus v dňoch 30. októbra až 2. novembra dvakrát v popoludňajších hodinách - o 14.40 h a 17.30 h. „Cestujúci budú mať po vysadení na dočasnej zastávke 30 a 45 minút čas na návštevu cintorína, ak budú chcieť využiť autobus aj na spiatočnú cestu,“ doplnila Slahučková.
„Táto linka zabezpečí pohodlnú a bezpečnú dopravu z centra mesta na cintorín a späť,“ uviedol primátor Ondrej Kurbel. Ďalším zámerom tohto kroku je zníženie náporu chodcov na dočasnú lávku ponad železničnú trať.
Na trasu autobusová stanica - Cukrovarská - cintorín a späť vyrazí autobus v dňoch 30. októbra až 2. novembra dvakrát v popoludňajších hodinách - o 14.40 h a 17.30 h. „Cestujúci budú mať po vysadení na dočasnej zastávke 30 a 45 minút čas na návštevu cintorína, ak budú chcieť využiť autobus aj na spiatočnú cestu,“ doplnila Slahučková.