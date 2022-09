V Seredi treba podľa J. Jankulára riešiť rozvoj i parkovanie

Sereď 27. septembra (TASR) – Pomoc rodinám a deťom, ale aj výraznejšia podpora kultúry, využitie rieky Váh v prospech miestneho turizmu či urbanistický rozvoj, patria k hlavným bodom programu nezávislého kandidáta na post primátora Serede Jána Jankulára pre nadchádzajúce komunálne voľby. Informoval o tom kandidát.



Ako uviedol, má podporu politických strán SaS a Hlas-SD, chcel by tým "občanom mesta Sereď ukázať, že dokáže spájať ľudí z rôznych názorových táborov". Pracuje ako riaditeľ Centra pre deti a rodiny Sereď, stal sa ním pred ôsmimi rokmi ako vôbec najmladší riaditeľ detského domova na Slovensku.



Jeho hlavným záujmom na najbližšie štyri roky bude prestavba miestneho domu kultúry, tiež oblasť parkovacej politiky a napojenie existujúcich cyklotrás na centrum Serede. Ako dôležité vidí budovanie nových detských a športových ihrísk. V meste sú podľa Jankulára a predstáv jeho tímu kandidátov na poslancov potrebné moderné rekonštrukcie vnútroblokov sídlisk, rekonštrukcie škôl a škôlok a budovanie zón pre rodiny s deťmi. "Napríklad oblasť Spádovej ulice - tieto mestom zabudnuté vnútrobloky môžu spoločne tvoriť jedno z najkrajších miest v Seredi. Historicky zaujímavé tehlové bytové domy v obklopení zelene, mimo hlavných ciest, sú príležitosťou, ako tam vytvoriť krajšie a lepšie miesto na život," uviedol.



Lokálnou, náročnou výzvou pre všetkých občanov mesta Sereď bude podľa neho úspešne zvládnuť náročný budúci rok počas plánovanej rekonštrukcie cestného mosta nad železnicou. "Mesto musí urobiť všetko pre to, aby túto situáciu zvládlo - technicky, logisticky, komunikačne smerom k občanom a efektívnou kooperáciou so Slovenskou správou ciest," doplnil.



V Seredi sú celkovo zaregistrovaní štyria kandidáti na post primátora. Okrem Jankulára je nezávislým kandidátom aj architekt Ondrej Kurbel. Za stranu Slovenský patriot kandiduje právnička Edita Červeňová a za Dobrú voľbu a umiernení a Starostovia a nezávislí kandidáti obchodný manažér Tomáš Karmažín. Súčasný primátor Martin Tomčányi sa už o post neuchádza.



Na 19 poslaneckých postov v mestskom zastupiteľstve kandiduje 36 obyvateľov mesta.