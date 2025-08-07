< sekcia Regióny
V Seredi vyhlásili súťaž na revitalizáciu Námestia republiky
Primátor Serede Ondrej Kurbel podčiarkol, že ide o historicky prvú urbanisticko-architektonickú súťaž v meste.
Autor TASR,aktualizované
Sereď 7. augusta (TASR) - Mesto Sereď vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia republiky. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 23. októbra do 16.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Primátor Serede Ondrej Kurbel na sociálnej sieti podčiarkol, že ide o historicky prvú urbanisticko-architektonickú súťaž v meste. „Cieľom súťaže je získať kvalitný a inovatívny návrh, ktorý zatraktívni verejný priestor, zlepší funkčné vzťahy a vráti tomuto územiu jeho prirodzený spoločenský a mestotvorný charakter,“ zdôraznil.
Súťažné návrhy vyhodnotí odborná sedemčlenná porota. „Priame rokovacie konanie bude vedené s účastníkom, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný,“ uvádza sa v súťažných podmienkach. Projekty, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú odmenu od 5000 do 10.000 eur.
„Cieľom súťaže nie je nájsť ambiciózny návrh, ktorý by ponúkal ekonomicky náročné riešenia, ale taký, ktorý by dokázal pri primeranom vynaložení finančných prostriedkov vyriešiť nedostatky verejného priestoru, reanimovať ho a zlepšiť jeho kvality a využitie,“ uvádza sa v súťažnom zadaní.
Námestie by malo v budúcnosti plniť funkciu verejného priestranstva - ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru pre verejnosť, ale zároveň primerane naplniť požiadavku kultúrno–spoločenského priestoru pre menšie spoločensko-kultúrne podujatia alebo zhromaždenia.
Mesto Sereď vyhlásilo architektonickú súťaž v kooperácii s COOP Jednota Galanta. Majiteľ obchodného domu plánuje dve vrchné poschodia i prípadnú nadstavbu jedného podlažia adaptovať na obytnú funkciu a objekt doplniť o parkovacie kapacity. „Súťažiaci má za úlohu veľmi nahrubo koncepčne vyriešiť tento zámer (nebude predmetom nasledujúcej zákazky) najmä v intenciách nadväznosti na celkový koncept navrhnutého riešenia Námestia republiky,“ doplnila samospráva v zadaní.
