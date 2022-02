V Seredskom múzeu bude literárny večer spisovateľky R. Scherhauferovej

Sereď 20. februára (TASR) - V Mestskom múzeu v Seredi sa uskutoční v piatok 25. februára o 17.00 h už po desiaty raz literárny večer spisovateľky Ruženy Scherhauferovej. TASR o tom informovala vedúca múzea Mária Diková. Do literárneho života uvedú autorkinu knihu V to leto som tancoval s motýľmi.



"Je to už jedenásta kniha, ktorá jej vo vydavateľstvách na Slovensku vyšla. Spoločenská téma, láska, rodina a vzťahy sú doménou autorky a farbisto ich interpretuje do svojich románov. Spisovateľka porozpráva príbeh knihy a prezradí aj niečo o ďalšej pripravovanej knihe z jej spisovateľskej dielne," uviedla Diková.



Ako hudobného hosťa na toto podujatie pozvali organizátori do múzea Petru Sabovú, ktorá je herečkou, speváčkou, šansoniérkou a moderátorkou. "Vyrastala v Seredi a po skončení štúdia hrá v divadle v Trnave, v Brne, vystupuje v muzikáloch, spieva svoje piesne a šansóny Edith Piaf na festivaloch po celom Slovensku. Vo svojich programoch sa venuje aj deťom a učí ich umeniu v literárno-dramatickom odbore v ZUŠ v Trnave," doplnila vedúca múzea.