V Šerédyho kaštieli obec Zborov zriadi muzeálnu expozíciu

Zborov 29. augusta (TASR) – V Šerédyho kaštieli zo 16. storočia zriadi obec Zborov v okrese Bardejov muzeálnu expozíciu. Bude venovaná makovickému panstvu, ale aj kultúre Rusínov. Podľa starostu obce Jána Šurkalu je kaštieľ pravdepodobne najstaršou svetskou stavbou v intraviláne obce.



"Dali ho postaviť Šéredyovci, ktorí v tom čase vlastnili makovické panstvo. Využívali ho ako letné sídlo. Je to stavba, ktorá sa zdá zvonku, že nie je nejaká veľká, ale má päť podlaží, pivnice a rozsiahle podkrovie," priblížil pre TASR Šurkala.



Objekt bol v minulosti využívaný ako sídlo lesnej správy. V roku 1969 však vyhorel a odvtedy budova chátrala, keďže nedošlo k jej prestrešeniu. Pred siedmimi rokmi sa z iniciatívy Združenia na záchranu Zborovského hradu, ako aj obce podarilo zhotoviť novú strechu.



Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 obec získala financie na projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov. Jeho cieľom je rekonštrukcia kaštieľa, ktorú aktuálne realizujú.



"Chceli by sme tam zriadiť muzeálnu expozíciu venovanú makovickému panstvu, ale najmä lemko-rusínskej kultúre. Tak je koncipovaný projekt. Hodnota stavebných prác je necelých 900.000 eur s tým, že sú tam ešte prostriedky na takzvané mäkké aktivity. Celá naša časť projektu predstavuje 1,1 milióna eur a na spolufinancovaní sa podieľame piatimi percentami," povedal Šurkala s tým, že ide o spoločný projekt obcí Zborov, Kružlov a Uscie Gorlickie.



Stavebné práce, ktoré sa začali koncom minulého roka, by mali byť ukončené v decembri. "Na prízemí bude spoločenská miestnosť a gro budovy budú tvoriť muzeálne expozície. Do budúcna máme ambície, aby to bolo plnohodnotné múzeum. Na jeden lístok si bude môcť návštevník pozrieť naše múzeum, múzeum v Kružlove, ako aj v múzeum v poľskom Usci Gorlickom," dodal Šurkala.