V Šerédyho kaštieli v obci Zborov sprístupnili stálu expozíciu

Zborov 30. augusta (TASR) - Stálu expozíciu s názvom Dejiny Makovického panstva sprístupnili vo štvrtok (29. 8.) v priestoroch Šerédyho kaštieľa v obci Zborov (okres Bardejov). Výstava podľa starostu obce Jána Šurkalu mapuje dejiny a vývoj Makovického panstva, ktoré sídlilo na zborovskom hrade a aj v kaštieľoch v obci.



"Je to vlastne výsledok nášho spoločného úsilia so Šarišským múzeom v Bardejove. Zo svojich zbierok nám zapožičali cenné artefakty, ktoré sú zaujímavé z rôznych oblastí. Či už sú to mince, pečatidlá alebo archeologické staré nálezy, kachle, ale aj veľa iných vecí, ako sú kňazské rúcha alebo liturgické náčinie. Máme tam aj kroje," uviedol Šurkala a doplnil, že jedna miestnosť je venovaná histórii lesníctva v obci.



Podľa jeho slov výstava bude v kaštieli minimálne niekoľko rokov. "Návštevníci si ju môžu pozrieť teraz najbližšie tri nedele po sebe, keď bude kaštieľ otvorený od 15.00 h do 17.00 h. Prípadne, keď sú nejaké väčšie skupiny turistov, ktoré sa nám nahlásia vopred, tak im vieme kaštieľ sprístupniť," dodal Šurkala.