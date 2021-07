V severnom paláci hradu Strečno sprístupnili výstavu Farbohra skla

Strečno 5. júla (TASR) – Považské múzeum sprístupnilo v severnom paláci hradu Strečno výstavu Farbohra skla profesionálnej sklárskej výtvarníčky a maliarky Petronely Vlhovej. Jej originálne obrazy a objekty zo skla ponúkajú podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej pohľad do inej dimenzie vnímania reality.



Doplnila, že Vlhová sa profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej a umeleckej podobe venuje od roku 1995. "Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho a maliarskeho umenia na Slovensku. Venuje sa tvorbe úžitkového a umeleckého skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla, maľbe na sklo, tvorbe šperkov a voľnej maľbe," informovala hovorkyňa Považského múzea.



"Aktívne sa zúčastňuje na kolektívnych výstavách sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Za svoje diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. V súčasnosti pôsobí ako konzervátorka skla a keramiky v Považskom múzeu," uviedla Lacková.



Autorskú výstavu podľa nej sprevádza ústredný motív poznania duše, ktorý je súčasťou spirituálneho podtextu každého diela. "Cez zašifrované posolstvá odovzdávam milovníkom umenia informáciu, že v štruktúrach najhlbšieho vnímania sveta je každá ľudská duša jedinečná a svojou individualitou bytia sa stáva bezprostrednou súčasťou celej výstavy v danom momente, keď do nej vstúpi. Prostredníctvom tohto prejavu sa prihováram každému, kto vojde a nechá sa viesť nekonečnou nádherou jednotlivých farieb," dodala Vlhová.



Výstava Farbohra skla je pre návštevníkov hradu Strečno prístupná do 31. augusta každý deň od 9.00 do 17.00 h.