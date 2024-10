V severných dolinách už treba rátať so zimnými podmienkami

Vysoké Tatry 2. októbra (TASR) - Na severnej strane Tatier už treba rátať so zimnými podmienkami. Správa Tatranského národného parku na sociálnej sieti informovala, že teploty pod bodom mrazu sú v niektorých častiach už aj počas dňa a v oblasti aj nasnežilo.



"V severných dolinách zavládol tieň a aj počas dňa tam teplota môže ostať pod nulou. Je treba na to myslieť pri plánovaní túr," upozorňuje správca turistickej infraštruktúry. V tejto súvislosti vyzýva návštevníkov, aby dobre zvážili trasu, na ktorú sa chcú vybrať, a oboznámili sa s podmienkami, ktoré tam vládnu. Podmienkam je vhodné prispôsobiť aj vybavenie na túru.



Všetky turistické chodníky, vrátane tých vysokohorských, sú návštevníkom prístupné do konca októbra. Od 1. novembra, respektíve v prípade Symbolického cintorína pri Popradskom plese od 15. decembra, začne platiť sezónna uzávera.