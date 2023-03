V Slovenskej filharmónii sa predstaví S. Masaryk

Bratislava 14. marca (TASR) – Slovenská filharmónia (SF) sa 16. marca predstaví pod taktovkou Rakúšana Gérarda Korstena. Po boku orchestra vystúpi Stanislav Masaryk, prvý trubkár Českej filharmónie. Na štvrtom koncerte Populárneho cyklu zaznejú diela Igora Stravinského a Josepha Haydna. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Slovenský rodák Stanislav Masaryk sa po boku orchestra SF v minulosti predstavil ako sólista v Hummelovom Koncerte pre trúbku a orchester Es dur v Skalici a Nitre. Návštevníci bratislavskej Reduty si ho mohli vypočuť v rámci mládežníckeho cyklu Junior a v Populárnom cykle v Šostakovičovom Koncerte pre klavír, trúbku a sláčikový orchester.



"Mladý interpret sa už ako trinásťročný stal mimoriadnym žiakom Konzervatória v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Rastislava Suchana, prvého trubkára nášho orchestra," približuje filharmónia víťaza viacerých interpretačných súťaží. Rok 2017 priniesol Masarykovi absolútne víťazstvo na medzinárodnej súťaži Žestě Brno. Účinkoval v hot-jazzovom orchestri Bratislava Hot Serenaders. Od roku 2020 zastáva post prvého trubkára v Českej filharmónii. Na základe jej spolupráce s Royal Academy of Music viedol v roku 2022 trojdňové interpretačné kurzy v Londýne. Ako sólista pravidelne vystupuje aj so slovenskými komornými a symfonickými telesami.



V Masarykovej interpretácii bude v Koncertnej sieni SF znieť Haydnov Koncert pre trúbku a orchester Es dur, Hob. Vlle:1. "Jediný Haydnov koncert pre tento nástroj, ktorý skomponoval pre Antona Weidingera, vynálezcu trúbky s ventilmi. Haydn počas svojho života skomponoval viac ako 1000 diel, medzi ktoré patrí aj 104 symfónií," dodáva SF s tým, že na programe štvrtkového koncertu je tiež Haydnova Symfónia č. 97 C dur, Hob. I:97. Podujatie otvorí Suita z baletu Pulcinella Igora Stravinského. "Balet vznikol na objednávku Sergeja Ďagileva. Od jeho parížskej premiéry, s kostýmami od Pabla Picassa, uplynulo už viac ako 100 rokov," uzatvára filharmónia.