V Šiatorskej Bukovinke aj v Tachtách kontroly na hraniciach vítajú

Šiatorská Bukovinka/Tachty 5. októbra (TASR) - V obciach pri hraničných priechodoch v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota zavedenie náhodných kontrol v reakcii na nelegálnu migráciu vítajú. Samosprávy sa zhodujú, že odkedy pri hraniciach hliadkujú policajti i vojaci, sa na území obcí migranti pohybujú menej často ako predtým.



V Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec problémy s náhodnými kontrolami na tamojšom hraničnom priechode neočakávajú. "Premávka je plynulá. Máme tu dosť veľa dôchodcov. Keď sa nám pohybovali po obci migranti bez toho, aby ich niekto strážil, mali ľudia strach. Teraz, keď sú tu vojaci a policajti, sú spokojnejší," skonštatoval pre TASR starosta obce Peter Badinka. Ako dodal, v uplynulom období je migrantov v obci a okolí menej, policajti a vojaci podľa jeho slov v posledných dňoch začali hliadkovať aj na vytypovaných miestach zelenej hranice.



Zavedenie náhodných kontrol na hraniciach víta aj starostka prihraničnej obce Kalonda Réka Papp, za prínosné ich považujú aj v Abovciach v okrese Rimavská Sobota. Starosta Csaba Kovács však neočakáva, že by sa nelegálnej migrácii podarilo úplne zabrániť, množstvo ľudí podľa neho nevyužíva hraničné priechody, ale prechádza cez zelenú hranicu.



Hraničné kontroly v súvislosti s nelegálnou migráciou víta aj obec Tachty. Tá pritom ešte v polovici septembra spoločne s okolitými samosprávami volala po zvýšení počtu vojakov hliadkujúcich na tunajšom hraničnom priechode. Počet príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s nelegálnou migráciou v okrese bol následne zvýšený o desať.



Podľa starostu obce Tachty Róberta Báštiho sa situácia od nasadenia vojakov pri hraniciach zlepšila, prínos očakáva aj od samotných kontrol. Do susedného Maďarska z obce podľa jeho slov za prácou dochádzajú učiteľky, murári i sestričky, zdržanie na hraničnom priechode však nepredpokladá. "Keď vojaci a policajti budú poznať ľudí, ktorí chodia do Maďarska do roboty, myslím si, že to nebude problém," dodal Bášti.



Na slovensko-maďarských hraniciach sa náhodné kontroly začali vykonávať od štvrtkového rána, zamerať sa majú najmä na podozrivé vozidlá. O kontrolách rozhodla v stredu (4. 10.) vláda, trvať majú desať dní. Ministerstvo vnútra SR pre TASR situáciu na 35 hraničných priechodoch s Maďarskom v prvý deň zavedenia kontrol zhodnotilo ako pokojnú, obyvateľom odporúča pre prípad kontroly mať pri sebe preukaz totožnosti.