V siedmich stredných školách stúpnu príspevky na obedy

Trenčín 13. júla (TASR) - V siedmich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si rodičia študentov, resp. samotní študenti priplatia za obedy. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) kraja o určení výšky príspevku na stravu, ktoré tento týždeň schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.



Ako informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Martina Knappová, avizované zvyšovanie cien potravín sa na niektorých krajských školách premietne do výšky príspevku, ktorý platí zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni. O prehodnotenie aktuálne platného finančného pásma požiadalo z celkového počtu 17 stredných škôl (ktorých súčasťou je školská jedáleň) sedem.



V Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb Prievidza, SOŠ J. A. Baťu Partizánske, SOŠ Považská Bystrica, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, v Strednej priemyselnej škole (SPŠ) Stará Turá, SPŠ Myjava a v Gymnáziu Myjava sa denný poplatok za jeden obed zvýši v priemere o 0,20 eura. Nové VZN začne platiť do 1. septembra.