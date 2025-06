V sieni Slovenskej filharmónie zaznie záverečný koncert 76. sezóny

Bratislava 26. júna (TASR) - V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (SF) zaznie vo štvrtok záverečný koncert 76. sezóny. Bodkou za aktuálnou sezónou bude v bratislavskej Redute koncert Slovenského komorného orchestra s Ewaldom Danelom. „Pôvodne sme v programe avizovali na tento termín á cappella koncert Slovenského filharmonického zboru. Z dôvodu zahraničného turné našej zborovej jednotky do Turecka vystúpi v tomto termíne na pódiu Slovenský komorný orchester,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodáva, že program je mozaikou viacerých autorov - Johanna Matthiasa Spergera, Antona Zimmermanna, Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna.



Večer symfónií otvorí Symfónia F dur Príchodová Johanna Matthiasa Spergera, skladateľa, ktorý sa počas svojho života preslávil ako virtuózny hráč na kontrabase. „Pre tento nástroj skomponoval 18 koncertov. Spergerove brilantné dielo Symfónia F dur Príchodová vystrieda Symfónia C dur Vojenská Antona Zimmermanna, rodáka zo Sliezska, ktorý od roku 1772 pôsobil na území Bratislavy,“ uvádza SF k Zimmermannovi. Spresňuje, že pôsobil u kniežaťa Jozefa Batthyányho, jeho orchester bol popredným telesom v strednej Európe a bol aj organistom v Dóme sv. Martina. „Štvorčasťovú Symfóniu C dur Vojenskú skomponoval v roku 1771,“ pripomína filharmónia.



V programe koncertu figuruje aj Symfónia č. 1 Es dur, KV 16 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú skladateľ skomponoval ako osemročný počas jedného z prvých koncertných turné v Londýne. Koncert uzavrie Symfónia č. 45 fis mol Rozlúčková Josepha Haydna, ktorý počas svojho života skomponoval viac ako 100 symfonických opusov. Rozlúčkovou symfóniou sa SF symbolicky rozlúči so 76. koncertnou sezónou.



Na nadchádzajúcu 77. sezónu začne filharmónia ponúkať finančne zvýhodnenú abonentku na niektorý z jej koncertných cyklov počas jesene. Záujemcovia si prípadne môžu zvoliť svoj výber koncertov. Výmena abonentiek (prednostný predaj) pre abonentov aktuálnej sezóny sa začne 25. augusta. Voľný predaj abonentiek pre nových záujemcov SF otvorí 16. septembra.