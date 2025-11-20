< sekcia Regióny
V sieti Penta Hospitals nasadili AI na vyhodnocovanie röntgenu
Autor TASR
Michalovce 20. novembra (TASR) - Sieť nemocníc a polikliník Penta Hospitals SK od jesene využíva umelú inteligenciu (AI) na podporu hodnotenia röntgenových snímok. Technológia, nasadená vo všetkých zdravotníckych zariadeniach siete, má prispieť k rýchlejšej a presnejšej diagnostike. AI v tomto prípade neslúži ako náhrada odborného úsudku lekára, ale ako efektívna pomoc. Ako uviedol IT riaditeľ siete Ján Koškár, začiatkom budúceho roka plánuje sieť pokračovať v inštalácii umelej inteligencie aj pre hodnotenie mamografických snímok.
V súčasnosti je systém zameraný najmä na vyhodnocovanie snímok hrudníka a skeletu, ktoré patria medzi najčastejšie vykonávané röntgenové vyšetrenia. Koškár dodal, že aktuálne posielajú každý deň na vyhodnotenie približne 2000 snímok. „Posielame všetkých pacientov, ktorí k nám prídu s traumatologickým zranením, či už ide o nohu, ruku, dlaň, skrátka všetko, čo sa týka dlhých kostí, skeletu, chrbtice, a potom, samozrejme, všetky vyšetrenia hrudníka a pľúc. Pacient má pridanú hodnotu v tom, že umelá inteligencia posúdi aj tie oblasti, ktoré si traumatológ nevyžiadal v rámci žiadanky, čiže urobí niečo navyše,“ povedal Koškár.
AI dokáže rozpoznať viac ako sto typov patologických zmien a zvýrazniť ich na snímke. Výsledky sa zobrazujú v archivačnom systéme PACS spolu so snímkou, farebným a textovým označením aj sumárnym zhodnotením. Snímky sú dostupné naprieč oddeleniami a ambulanciami, pričom systém funguje s anonymizovanými údajmi pacientov. AI prispieva nielen k rýchlejšiemu a presnejšiemu vyhodnocovaniu, ale je aj pomocou pre lekárov mimo pracovnej doby rádiológa, napríklad počas ústavných pohotovostných služieb.
