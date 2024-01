V Širkovciach chcú vybudovať nové komunitné priestory pre DSS Femina

Širkovce 7. januára (TASR) - V obci Širkovce v okrese Rimavská Sobota by mohlo vzniknúť nové komunitné zariadenie spadajúce pod Domov sociálnych služieb (DSS) Femina. Zariadenie v súčasnosti sídli v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa vo Veľkom Blhu, v rámci procesu deinštitucionalizácie sa chce uchádzať o financie z plánu obnovy. Pre TASR to uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom DSS.



Myšlienka vybudovania nových priestorov pre DSS Femina v Širkovciach počíta s výstavbou komunitného zariadenia s kapacitou pre 12 ľudí. Zastupiteľstvo BBSK zámer odobrilo na novembrovom zasadnutí, tento mesiac kraj plánuje so začatím spracovania projektovej dokumentácie, po dokončení ktorej sa chce uchádzať o financie z plánu obnovy.



"V obci Širkovce sa našiel vhodný pozemok na výstavbu nového komunitného zariadenia sociálnych služieb. Toto zariadenie bude komunitného typu a umožní prijímateľkám sociálnej služby presunúť sa z nevyhovujúcich priestorov kaštieľa vo Veľkom Blhu do prostredia, ktoré im umožní žiť samostatnejší život," priblížila Štepáneková.



DSS Femina poskytuje sociálne služby dospelým ženám s duševnými poruchami a poruchami správania, kapacita zariadenia je 85 klientov. "Zariadenie je umiestnené v historickom kaštieli, ktorý nespĺňa súčasné štandardy, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Toto zariadenie sa bude postupne celé deinštitucionalizovať," vysvetlila Štepáneková. Ako dodala, prvé komunitné bývanie pre DSS Femina vznikne v obci Jesenské, kde už BBSK má schválené prostriedky z plánu obnovy.