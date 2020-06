V Širokej doline si poranila nohu česká turistka

Demänovská Dolina 7. júna (TASR) - Poranenie dolnej končatiny po pošmyknutí sa pri prekračovaní potoka v závere Širokej doliny v Nízkych Tatrách utrpela v nedeľu dopoludnia česká turistka. Žene pomáhali horskí záchranári, ktorých o pomoc požiadali prostredníctvom aplikácie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Záchranári turistke po príchode na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a poranenú končatinu jej zafixovali. Následne ju na nosidlách zniesli k terénnemu vozidlu, ktorým pokračovali do údolia, odkiaľ pokračovala so svojimi známymi na ďalšie vyšetrenia do zdravotníckeho zariadenia," informovali horskí záchranári na svojej internetovej stránke.



Ďalšej žene, ktorá si poranila nohu v oblasti členka, pomáhali v nedeľu okolo poludnia horskí záchranári i v Žiarskej doline v Západných Tatrách. "Tridsaťročnej slovenskej turistke na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju terénnym vozidlom transportovali do údolia, odkiaľ pokračovala so svojimi známymi do zdravotníckeho zariadenia," doplnila HZS.