V Skalici budú hlasovať o hale i predaji podielu v golfovom rezorte

Skalica 28. marca (TASR) - Mimoriadne bohatý program čaká v stredu 29. marca na poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici. Na zasadnutí, ktoré sa začína o 16.00 h, majú v programe 39 bodov.



Poslanci budú okrem ďalších bodov rokovať aj o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na podporu aktivít v sociálnej oblasti, v oblasti práce s mládežou, na športovú činnosť, ako aj na podporu drobných kultúrnych aktivít. Súčasťou programu bude aj zmena rozpočtu.



Mesto predloží poslancom zámer na získanie nenávratných finančných príspevkov na obnovu športového areálu pri Základnej škole Mallého, na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy - pracovisko Dr. Clementisa a na vybudovanie multifunkčnej športovej haly. Podľa dôvodovej správy sa náklady na halu predpokladajú vo výške 7,5 milióna eur a mesto by chcelo získať dotáciu vo výške 4,9 milióna eur.



Konatelia mestskej spoločnosti Správa mestského majetku predkladajú poslancom na schválenie zámer dlhodobého prenájmu vinohradov. Podľa aktuálne platného uznesenia by za sadenicu mali platiť nájomcovia 0,266 eura, podľa nového návrhu to bude 0,10 eura.



Mesto má zámer získať financie z predaja akcií spoločnosti Grafobal Group Golf Resort Skalica. Mesto do neho vložilo v roku 2009 pozemky v celkovej rozlohe 157.488 štvorcových metrov a získalo v golfovom rezorte podiel 34 percent. V súčasnosti má mesto v spoločnosti percentuálny podiel 17,21 percenta. Ekonomická komisia navrhuje, aby príjem z predaja akcií bol investovaný len do majetku mesta, a odporúča mestskému zastupiteľstvu zámer predaja akcií schváliť. Cena za predaj nie je stanovená.