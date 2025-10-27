< sekcia Regióny
V Skalici chcú budovať cyklotrasu, ktorá povedie do českých Sudoměříc
Autor TASR
Skalica 27. októbra (TASR) - Mesto Skalica plánuje zrealizovať vybudovanie cyklotrasy popri ceste tretej triedy (č. 1130), ktorá povedie do českých Sudoměříc, za viac ako 387.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
V danom mieste nie sú vedené cyklotrasy a týmto návrhom sa umožní lepšia orientácia pre cyklistov a zlepší sa cezhraničné spojenie. Cyklotrasa bude významným prínosom pre spojenie dvoch miest a vytvorí bezpečnú trasu. Predpokladaná hodnota je vo výške 387.930,44 eura bez DPH. Radnica aktuálne hľadá zhotoviteľa projektu, navrhovatelia môžu svoje ponuky predkladať do 17. novembra.
