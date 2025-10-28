< sekcia Regióny
V Skalici je prístupná výstava fotografa Jana Saudka
Ponúka výber z tvorby deväťdesiatročného fotografa, ale aj diela jeho manželky Pavlíny Saudkovej.
Autor TASR
Skalica 28. októbra (TASR) - V Galérii u františkánov v Skalici otvorili v uplynulom týždni výstavu českého fotografa Jana Saudka, ktorá je venovaná jeho životnému jubileu. Ponúka výber z tvorby deväťdesiatročného fotografa, ale aj diela jeho manželky Pavlíny Saudkovej. Prístupná bude do 23. novembra. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Saudkovej diela sú z fotografického cyklu Cesty Cirku z prostredia novocirkusového súboru Cirk La Putyka, na ktorých autorka zachytáva okamihy života akrobatov, tanečníkov a hercov.
„Táto výstava bola na Slovensku doposiaľ predstavená iba v Bratislave,“ priblížila radnica s tým, že pri príležitosti otvorenia výstavy navštívil Skalicu aj veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák.
Na radnici ho prijala primátorka Oľga Luptáková. Zapísal sa do pamätnej knihy mesta a diskutoval s predstaviteľmi samosprávy o aktuálnych projektoch. Následne si prezrel skalické pamiatky ako sú Jezuitský kostol a Dom kultúry.
Fotograf oslávil 13. mája 90 rokov. Vystavoval v najprestížnejších galériách sveta a patrí k najosobitejším postavám českej fotografie. Má za sebou vyše 450 výstav. Dostal viacero ocenení vrátane francúzskeho vyznamenania Rytier umenia a literatúry.
V Českej republike dostal Medailu za zásluhy od prezidenta Miloša Zemana. Najväčšou prezentáciou Jana Saudka bola výstava v Los Angeles v roku 1998. Jeho diela sú súčasťou mnohých umeleckých zbierok.
