V Skalici majú v pondelok prerokovať závery z výsledku referenda
Autor TASR
Skalica 16. decembra (TASR) - Primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková zvolala na pondelok 22. decembra zasadnutie tamojšieho mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj prerokovanie záverov z výsledku miestneho referenda o výstavbe zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta.
Obyvatelia Skalice v referende, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 13. decembra, odmietli plánovanú výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastri mesta. Na historicky prvom miestnom referende, ktorého výsledok je platný, sa zúčastnilo 55,96 percenta oprávnených voličov.
Obyvatelia odpovedali na otázku „Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?“. Z celkového počtu 12.735 oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch sa na hlasovaní zúčastnilo 7126 voličov. Odovzdaných bolo 7069 platných hlasovacích lístkov. S výstavbou Centra ekologického hospodárstva súhlasilo 175 občanov, proti výstavbe hlasovalo 6894 občanov.
Referendová otázka vylučuje výstavbu spaľovne pre akéhokoľvek investora na celom katastrálnom území mesta Skalica. Nevzťahuje sa teda len na aktuálny zámer Centra ekologického hospodárstva a spoločnosť GGES.
Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90.000 štvorcových metrov. Súčasťou by mali byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. Podľa predloženého zámeru má byť zariadenie schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok.
