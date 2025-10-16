< sekcia Regióny
V Skalici na múre mestskej knižnice pribudla tabuľa prvej pomoci
Cieľom je pripomenúť základné kroky prvej pomoci a povzbudiť ľudí, aby sa nebáli zasiahnuť.
Autor TASR
Skalica 16. októbra (TASR) - V meste Skalica pribudla tabuľa prvej pomoci, nachádza sa na múre mestskej knižnice (v parčíku). Samospráva ju získala od Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Senici. Cieľom je pripomenúť základné kroky prvej pomoci a povzbudiť ľudí, aby sa nebáli zasiahnuť. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, na tabuli možno nájsť množstvo užitočných informácií o tom, ako postupovať pri záchrane života od volania záchrannej služby, cez zastavenie krvácania, až po poskytnutie resuscitácie. Súčasťou je aj odkaz na mapu automatických externých defibrilátorov, ktorá pomôže rýchlo nájsť najbližší prístroj.
