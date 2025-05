V Skalici nesúhlasia s vybudovaním centra ekologického hospodárstva

Skalica 29. mája (TASR) - Verejnosť aj viacerí poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici vyjadrili na stredajšom (28. 5.) zasadnutí rázny nesúhlas s plánom investora na vybudovanie centra ekologického hospodárstva (CEH) - modernej technológie spracovania odpadu, ktorá dokáže premeniť odpad napríklad na elektrickú energiu a teplo. Zámer aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA).



Zástupkyňa primátorky mesta Skalica Katarína Chovancová zdôraznila, že o zámere budú rozhodovať mestskí poslanci a v neposlednom rade zámer musí posúdiť EIA. V tejto súvislosti spomenula aj možnosť miestneho referenda. „Musíme si úprimne povedať, že skládkovanie odpadu sa končí a malo by sa skončiť, pretože jednoznačne je to najneekologickejší spôsob nakladania s komunálnym odpadom,“ skonštatovala s tým, že je potrebné počkať aj na to, aké benefity by realizácia zámeru pre mesto priniesla.



V diskusii dostali slovo aj samotní obyvatelia. „Všetci, ako sme sa tu zhromaždili, jednoznačne súhlasíme s tým, že si neželáme, aby pri Baťovom kanáli vznikla nová priemyselná zóna,“ uviedla jedna z obyvateliek Želmíra Macháčková. Zdôraznila, že spracovanie odpadu v Skalici je vecou medzi občanmi, poslancami a primátorkou. „Nie medzi mestom a súkromným investorom za zatvorenými dverami, nie v tichosti, nie bez diskusie, nie bez súhlasu tých, ktorí tu žijú,“ dodala.



To, že sa zámer stretol s otázkami aj obavami, je podľa spoločnosti GGES, ktorá je v tomto prípade investorom, prirodzené. Zariadenie prejde prísnym environmentálnym posudzovaním a bude pod verejným dohľadom - všetky emisie majú byť merané a zverejňované.



Keďže európska legislatíva zakáže od roku 2035 skládkovanie, mestá a obce budú musieť riešiť, ako naložia s komunálnym odpadom. Jedným z riešení by mohli byť napríklad práve ekologické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO). V prípade Skalice má ísť o moderné zariadenie, ktoré by zabezpečilo spracovanie nerecyklovateľného odpadu pre širší región. Jeho súčasťou majú byť aj vzdelávacie stredisko a centrum opätovného použitia.