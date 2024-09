V Skalici obnovia okolie pamätníka F. K. Veselého a základnej školy

Skalica 30. septembra (TASR) - V Skalici obnovia okolie pamätníka Františka Krištofa Veselého na Potočnej ulici. Sadové úpravy sa uskutočnia ešte tento rok aj pred Základnou školou so športovým zameraním na Mallého ulici. TASR to potvrdil hovorca mesta Juraj Chovanec.



"V okolí pamätníka chystáme výsadbu listnatých stromov a to v existujúcom zelenom páse medzi betónovým oplotením nemocnice a chodníkom. Výsadbou líp doplníme už existujúcu alej a zvýšime architektonický vzhľad ulice v tejto časti, kde je dominantnou práve nepekný betónový plot," doplnilo mesto na sociálnej sieti.



Výsadba líp bude nadväzovať na výsadbu okolo pamätníka. "V rámci projektu tiež vysadíme osem muchovníkov v parčíku pred Základnou školou Mallého," dodalo mesto. Projekt bude realizovaný z prostriedkov Nadácie EPH vo výške 8509 eur.



Skalický rodák František Krištof Veselý bol slovenský spevák, herec a režisér. Mnohé šlágre z dielne Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa sa v jeho podaní stali nestarnúcimi hitmi. Okrem iného bol aj spoluzakladateľom divadla Nová scéna v Bratislave.