V Skalici otvoria päť odberných miest

Skalica 21. januára (TASR) - Mesto Skalica plánuje na plošné skríningové testovanie zabezpečiť päť odberných miest. TASR o tom informoval mediálny servis mesta Skalica.



"Pracujeme a robíme všetko pre to, aby sa mohli dať otestovať všetci obyvatelia Skalice, ktorí o to prejavia záujem. Hlavným cieľom je, aby bol priebeh testovania rýchly a bezpečný," informovala primátorka Skalice Anna Mierna.



Mesto v stredu (20. 1.) spustilo nové odberné miesto v priestoroch kina. Ďalšie tri má v pláne spustiť v piatok (22. 1.) a ich prevádzku udržať až do pondelka (25. 1.). "Na všetkých odberných miestach sa bude možné otestovať v priebehu celého dňa od 9.00 h do 18.00 h. Prestávka je plánovaná od 13.00 h do 14.00 h," uviedlo mesto.



"Plánujeme spustiť rezervačný systém už v priebehu štvrtka s možnosťou rezervácie miest na piatok až pondelok. Na rezerváciu bude určená väčšina odberných miest s výnimkou kina a druhého tímu v telocvični zdravotnej školy," informovalo mesto.