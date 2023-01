V Skalici otvorili novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých

Skalica 25. januára (TASR) - Novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých otvorili v pondelok (23. 1.) vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Ako doplnila, k dnešnému dňu má ambulancia uzatvorené dodatky so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Union. Momentálne čaká aj na podpis zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pacientom sa môže stať každý pacient od 18 rokov, ktorý chce zmeniť všeobecného lekára z okolia Skalice.



"Novootvorená ambulancia bude fungovať štandardným spôsobom. Postupne bude uzatvárať zmluvy s pacientami a na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami bude poskytovať bežnú zdravotnú starostlivosť 'obvodného' lekára," uviedol námestník nemocnice Daniel Vidovič.



Do ambulancie je možné vopred sa objednať v prípade preventívnej prehliadky, predoperačného vyšetrenia, potvrdenia do práce alebo v prípade potvrdenia na vodičský preukaz. "Ambulantná povaha všeobecného lekára so sebou prináša najmä akútne stavy, ako napríklad bolesti brucha, horúčky či hnačky. Preto musí byť každý pacient vyšetrený na základe novovzniknutých ťažkostí, ktoré neplánoval dopredu. Náš systém bude preto taký, že pacient príde a počká si, kým sa dostane na rad," doplnila lekárka Júlia Zahnašová, ktorá bude v novovzniknutej ambulancii ordinovať.