V Skalici petícia proti výstavbe CEH nespĺňa stanovené náležitosti
Komisia si vopred stanovila pravidlá a následne na niekoľkých stretnutiach prebiehalo overovanie petície.
Autor TASR
Skalica 30. októbra (TASR) - Výsledkom overenia petície so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda proti zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH) v Skalici je, že petícia nespĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, záverečnú správu overovania podpísalo 16 z 20 členov komisie. Oznámila to viceprimátorka Katarína Chovancová vo štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom prebehlo prerokovanie výsledkov kontroly.
Chovancová ozrejmila, že dôvodom je nedostatočný počet platných podpisov, teda pre nesplnenie zákonom stanoveného kvóra sa komisia ďalej nezaoberala vecným posúdením obsahu petície. V stredu (29. 10.) ráno sa uskutočnilo stretnutie s petičným výborom.
Členovia petičného výboru nesúhlasia s postupom komisie. Opäť zdôraznili nedostatočnú účasť členov komisie, ktorých malo byť podľa rozhodnutia MsZ 20. Hovoria o netransparentnosti a nedôveryhodnosti. Niektorí mestskí poslanci poukázali na to, že v návrhu uznesenia sa nenachádza žiaden ďalší postup, konkrétne čísla, koľko hlasov bolo platných, duplicitných, koľko ich v evidencii nenašli.
Chovancová doplnila, že každý člen komisie mal zákonný priestor sledovať a pripomienkovať priebeh overovania, ktorý mohli využiť. Zdôraznila, že komisia postupovala v súlade so zákonom o petičnom práve.
Poslanec Martin Koiš uviedol, že komisia prejavila snahu nájsť spôsoby, ako uznať všetky podpisy, myslí si, že by mala opätovne výsledky prehodnotiť, zdôraznil však, že to nemusí znamenať naplnenie kvóra. Niekoľko obyvateľov totiž nebolo nájdených medzi obyvateľmi Skalice alebo boli vyradení. Chovancová doplnila, že aj ak by ich zarátali, petícia by potrebné kvórum nedosiahla.
Občania petíciu predložili začiatkom septembra. Ide o prvú petíciu v Skalici, ktorá mala viesť k referendu. Otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica navrhovateľa GGES... v akomkoľvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na území mesta Skalica?“
Zámer, ktorého sa petícia týka, uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
