V Skalici plánujú obnoviť atletickú dráhu na jednej zo základných škôl

Skalica 20. apríla (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na svojom poslednom zasadnutí schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovenie atletickej dráhy v areáli Základnej školy na Strážnickej ulici.



Financie chce mesto získať zo štátneho Fondu na podporu športu, ktorý je určený na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. "Rekonštruovaná atletická dráha je navrhovaná so štyrmi dráhami s celkovou dĺžkou 200 metrov. Rovinka bude dlhá 60 metrov a navrhovaná je úprava športovým monolitickým tartanovým povrchom priepustným pre vodu," uviedla primátorka mesta Anna Mierna.



Projekt sa stretol s výhradami niektorých poslancov, ktorým sa nepozdáva, že spolufinancovanie bude znášať škola, avšak atletická dráha bude slúžiť aj verejnosti. "Ostatné školy nemali v tej výške žiaden investičný plán urobený. Škola bola 20 rokov zanedbaná s tým, že do ďalších sa investovalo a nikdy nič nevracali do rozpočtu. Myslím si, že tejto škole to dlžíme, aj keď bola zateplená telocvičňa minulý rok. Ale stále je to mestský majetok," reagoval poslanec MsZ Rudolf Šantavý.



S projektom sa nestotožnila ani komisia pre vzdelávanie, mládež a šport. "Myslím si, že atletických dráh máme v Skalici na školách aj na štadióne dosť. Za druhé, zdá sa mi podiel mesta na tom projekte dosť veľký a neviem si predstaviť, ako to škola bude splácať. Za ďalšie, tých žiadostí, čo sa týka na čerpanie eurofondov, je na meste veľa. To bol ďalší dôvod, prečo sa športová komisia s tým nestotožnila. Aj tak si myslím, že je to materiál, ktorý je predčasne hodený do zastupiteľstva," doplnil predseda komisie Jozef Skála.



Zastupiteľstvo napokon podanie projektu schválilo, keď sa zo 16 poslancov zdržali dvaja, ďalších 14 projekt podporilo.