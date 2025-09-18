< sekcia Regióny
V Skalici predložili petíciu za referendum proti výstavbe CEH
Radnica petíciu akceptuje a ako uviedla, reakcia vedenia mesta je kladná.
Skalica 18. septembra (TASR) - Občania mesta Skalica predložili na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) petíciu so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda proti zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH). Radnica petíciu akceptuje a ako uviedla, reakcia vedenia mesta je kladná. Aktuálne beží predĺžená lehota na vyhodnotenie petičných hárkov. TASR to uviedla primátorka Oľga Luptáková.
Petícia bola do podateľne mestského úradu doručená 1. septembra. Predmetom sporov medzi petičným výborom a mestom sa stala právna formulácia referendovej otázky. Petičný výbor skonštatoval, že má právne vyjadrenia, že otázka je plne v súlade so zákonom. Radnica však disponuje opačným právnym stanoviskom.
Otázka aktuálne znie: „Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica navrhovateľa GGES... v akomkoľvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na území mesta Skalica?“
Ako uviedlo mesto, lehota na vybavenie petície za vyhlásenie miestneho referenda v meste Skalica je najneskôr do 60 pracovných dní. Mestský poslanec Martin Kojš navrhol hneď na úvod septembrového zasadnutia MsZ vyňatie dotknutého pozemku z územného plánu, návrh však získal len osem z desiatich hlasov, pričom štyria poslanci sa hlasovania zdržali. „Vyňatie pozemku môže upokojiť obyvateľstvo, ktoré sa v tejto téme dokázalo združiť. Takúto silnú iniciatívu obyvateľstva som za posledných 12 rokov nevidel,” skonštatoval. Súčasne skritizoval možné využitie pozemku na priemysel.
Spor vo veci spomínaného pozemku sa začal vlani, keď sa zaradil do zmien a doplnkov územného plánu. Viacerí poslanci aj obyvatelia hovoria o tom, že k zmenám došlo na základe klamstiev. Mesto Skalica vtedy pre TASR odôvodnilo zmeny územného plánu tým, že by v budúcnosti mohol slúžiť pre novú technológiu spracovania komunálneho odpadu. Napríklad v prípade, keď bude skládkovanie zákonom zakázané. Už vtedy mesto avizovalo, že paralelne existuje i záujem investora, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA).
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
Časť verejnosti so zámerom nesúhlasí, vznikla aj petícia za odvolanie primátorky Skalice Luptákovej z funkcie. Nesúhlas vyjadrili aj Česi žijúci v blízkosti Skalice (Sudoměřice). Zámer kritizujú a obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík.
Mediálny zástupca investora, spoločnosti GGES, Ivan Rudolf akceptuje aj protichodné názory, ale v tejto súvislosti hovorí o politike a nadchádzajúcich voľbách a argumentuje, že investor disponuje všetkými odbornými štúdiami, ktoré jasne preukázali, že zariadenie nie je škodlivé. K vzniknutej situácii sa vyjadril aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Z jeho pohľadu sa táto téma stáva medzinárodným problémom.
