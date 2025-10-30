< sekcia Regióny
V Skalici predstavia výsledky overenia petície proti výstavbe centra
Zámer, ktorého sa petícia týka, uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok.
Autor TASR
Skalica 30. októbra (TASR) - Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Skalica vo štvrtok budú zverejnené oficiálne výsledky overenia petície so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda proti zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH). TASR to uviedol Juraj Chovanec z mestského úradu. Členovia petičného výboru však nesúhlasia s postupom komisie. Uviedli to v stredu (29. 10.) na tlačovej konferencii v Skalici.
Mestský poslanec Štefan Miša záverečnú správu na vyhodnotenie tejto petície nepodpísal. „Nesúhlasíme s tým, ako vedenie mesta vyhodnotilo petíciu, pretože od samého začiatku, čo som tam bol, som mal dojem, že túto petíciu chcú znefunkčniť, aby nebola uznaná,“ uviedol pre TASR.
Podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja a poslankyňa Skalice Veronika Buc taktiež odmietla podpísať. Jedným z dôvodov mala byť nedostatočná účasť členov komisie, ktorých malo byť podľa rozhodnutia MsZ 20. „Maximálny počet členov, ktorí sa zúčastnili na komisii, bol desať a menej. Z tohto hľadiska nemôžeme tvrdiť, že tá kontrola bola transparentná, že je to dôveryhodný proces,“ ozrejmila pre TASR.
Členovia petičného výboru a niektorí mestskí poslanci poukázali na to, že v návrhu uznesenia sa nenachádza žiaden ďalší postup. „Občania aj obyvateľky a obyvatelia Skalice sa nedozvedajú konkrétne čísla, nevieme podľa materiálov zverejnených, koľko hlasov bolo platných, duplicitných, koľkých vôbec v evidencii nenašli,“ dodala Buc s tým, že návrh na referendum je neúplný a chýba konkrétna otázka.
Vedenie mesta vo svojej reakcii na tieto tvrdenia uviedlo, že každý člen komisie mal počas celého procesu priestor oboznamovať sa s priebehom overovania. „Ak niektorí členovia komisie nevyužili zákonný priestor sledovať alebo pripomienkovať priebeh overovania, následné spochybňovanie výsledkov či samotného procesu nie je opodstatnené. V takom prípade ide skôr o dodatočnú politickú hru s účelovým charakterom, než o snahu o vecné a korektné preverenie výsledkov,“ uviedol Chovanec pre TASR.
Zdôraznil, že mesto v tomto prípade nie je dotknutým orgánom a nemá mandát vyjadrovať sa k práci komisie. „Členom petičného výboru bude zároveň v súlade so zákonom umožnené vystúpiť v rámci bodu prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedol.
Občania petíciu predložili začiatkom septembra. Otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica navrhovateľa GGES... v akomkoľvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na území mesta Skalica?“
Zámer, ktorého sa petícia týka, uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
