V Skalici primátorku A. Miernu vystriedala primátorka O. Ľuptáková

Skalica 21. novembra (TASR) – Samosprávu mesta Skalica povedie v nasledujúcom štvorročnom období opäť žena. Na poste primátorky však prichádza na základe výsledkov volieb k zmene, doterajšiu Annu Miernu nahradila Oľga Ľuptáková. V pondelok spolu s novozvolenými poslancami slávnostne zložila na ustanovujúcej schôdzi zastupiteľstva sľub.



Z celkovo 19 zvolených poslancov 18 kandidovali ako nezávislí a jeden za KDH. V tomto volebnom období bude mať mesto vôbec prvýkrát dva volebné obvody. Primátorka Ľuptáková vo svojom príhovore uviedla, že Skaličania si v hlasovaní zvolili zmenu. "Vyslovili sa pomerne jasným hlasom, ktorého posolstvo je zrozumiteľné. Omrzeli ich neustále konflikty a vybrali si spoluprácu. Pre nás to znamená jedno - prijať zodpovednosť s pokorou a zúročiť svoje skúsenosti v poctivej práci pre mesto," uviedla.



Poslanecký zbor vyzvala novozvolená primátorka na spoluprácu. Uviedla, že nie všetci pred voľbami "kráčali po tom istom názorovom brehu", ale čo spojilo ich cesty je záujem a odhodlanie pomôcť s rozvojom Skalice. "V očiach verejnosti sme teraz jeden kolektív," zdôraznila. Malo by sa tak skončiť vzájomné súperenie, lebo "príliš dlho sme boli uviaznutí v bludnom kruhu útočnej politiky, keď osobné záujmy a nezhody zatienili všetko dobré, čo sa urobilo".



Symbolické podľa primátorky je, že z tohto kruhu môžu spolu vyjsť v roku 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Vďaka tomu sa stali vzorom pre ostatných v slobodnejšom zmýšľaní, kultúrnosti i jednote. "Nech je nám to pripomenutím toho, čo chceme spoločne dosiahnuť," uzavrela Ľuptáková.