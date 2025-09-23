< sekcia Regióny
V Skalici sa uskutoční verejné prerokovanie zámeru výstavby centra
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok.
Autor TASR
Skalica 23. septembra (TASR) - Verejné prerokovanie zámeru výstavby centra ekologického hospodárstva (CEH) sa v Skalici uskutoční 6. októbra o 16.00 h v Dome kultúry na Námestí slobody. Na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti sa zúčastní spoločnosť GGES (investor) a spoločnosť Ineco. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
Má ísť o moderné zariadenie, ktoré by zabezpečilo spracovanie nerecyklovateľného odpadu pre širší región. Jeho súčasťou majú byť aj vzdelávacie stredisko a centrum opätovného použitia a všetky emisie majú byť merané a zverejňované. Keďže európska legislatíva zakáže od roku 2035 skládkovanie, mestá a obce budú musieť riešiť, ako naložia s komunálnym odpadom. Jedným z riešení by mohli byť napríklad práve ekologické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu.
Občania mesta Skalica predložili na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva petíciu so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda proti zámeru výstavby CEH. Radnica petíciu akceptuje a ako uviedla pre TASR, reakcia vedenia mesta je kladná. Aktuálne plynie predĺžená lehota na vyhodnotenie petičných hárkov.
Časť verejnosti so zámerom nesúhlasí, vznikla aj petícia za odvolanie primátorky Skalice Oľgy Luptákovej z funkcie. Nesúhlas vyjadrili aj Česi žijúci v blízkosti Skalice (Sudoměřice). Zámer kritizujú a obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík.
Mediálny zástupca investora, spoločnosti GGES, Ivan Rudolf akceptuje aj protichodné názory, ale v tejto súvislosti hovorí o politike a nadchádzajúcich voľbách a argumentuje, že investor disponuje všetkými odbornými štúdiami, ktoré jasne preukázali, že zariadenie nie je škodlivé.
Zámer uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Prvý uvažuje nad inštaláciou klasického kotla, druhý plánuje inštaláciu výtavného splyňovača. Projekt zároveň vytvorí približne 100 pracovných miest. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
Má ísť o moderné zariadenie, ktoré by zabezpečilo spracovanie nerecyklovateľného odpadu pre širší región. Jeho súčasťou majú byť aj vzdelávacie stredisko a centrum opätovného použitia a všetky emisie majú byť merané a zverejňované. Keďže európska legislatíva zakáže od roku 2035 skládkovanie, mestá a obce budú musieť riešiť, ako naložia s komunálnym odpadom. Jedným z riešení by mohli byť napríklad práve ekologické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu.
Občania mesta Skalica predložili na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva petíciu so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda proti zámeru výstavby CEH. Radnica petíciu akceptuje a ako uviedla pre TASR, reakcia vedenia mesta je kladná. Aktuálne plynie predĺžená lehota na vyhodnotenie petičných hárkov.
Časť verejnosti so zámerom nesúhlasí, vznikla aj petícia za odvolanie primátorky Skalice Oľgy Luptákovej z funkcie. Nesúhlas vyjadrili aj Česi žijúci v blízkosti Skalice (Sudoměřice). Zámer kritizujú a obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík.
Mediálny zástupca investora, spoločnosti GGES, Ivan Rudolf akceptuje aj protichodné názory, ale v tejto súvislosti hovorí o politike a nadchádzajúcich voľbách a argumentuje, že investor disponuje všetkými odbornými štúdiami, ktoré jasne preukázali, že zariadenie nie je škodlivé.