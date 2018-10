V Skalici sa uskutočnilo podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR

Podujatie organizovali Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Záhorské múzeum a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici.

Skalica 25. októbra (TASR) – V Skalici zorganizovali vo štvrtok spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku Československej republiky a príchodu dočasnej vlády do Skalice.



Podujatie organizovali Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Záhorské múzeum a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici. "Storočnice nebývajú tak často, a preto je zlomový okamih, ktorý nastal v roku 1918, veľmi významný. Som rád, že TTSK sa drží štandardu postupnosti vzdelávacej inštitúcie, v ktorej ako prvej bola ustanovená slovenčina ako vzdelávací jazyk," informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Sprievodným podujatím pre študentov bolo spomienkové pásmo Vrátené národu k 100. výročiu začatia vyučovania v slovenskom jazyku na gymnáziu, naštudované študentmi a pedagógmi, v aule gymnázia. "Skalické gymnázium bolo prvé, na ktorom sa začalo vyučovať v slovenskom jazyku. Bolo to významné obdobie, keď sa do diania zapojili nielen profesori gymnázia, ale aj študenti. Medzi prvými profesormi, keď sa začalo učiť po slovensky, boli traja slovenskí, medzi nimi aj riaditeľ Jozef Rozim a 14 českí profesori," uviedla pre TASR súčasná riaditeľka gymnázia Božena Stúpalová.



V priestoroch domu kultúry sa konal hlavný program spomienkového podujatia, na ktorom odznel odborný príspevok s obrazovou dokumentáciou na tému 6. november 1918 v Skalici. "Skalica síce nebola vyhlásená za oficiálne hlavné mestom, ale de facto sa ním na 11 dní stala," doplnila riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.



Pri príležitosti 100. výročia príchodu dočasnej vlády do Skalice vydala Slovenská pošta poštový lístok s prítlačou, ktorý si počas podujatia môžu návštevníci zakúpiť v priestoroch domu kultúry. Podujatie bude doplnené panelovou výstavou múzea k 100. výročiu vzniku ČSR.