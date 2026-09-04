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V Skalici sa začal jubilejný desiaty ročník Festivalu kráľovských vín
Súčasťou festivalu je vyhlásenie titulov Kráľovský Skalický rubín 2026 a Kráľovská frankovka 2026. Program dopĺňa prezentácia vín a vystúpenie skupiny Pláňava.
Autor TASR
Skalica 4. septembra (TASR) - Návštevníci desiateho ročníka Festivalu kráľovských vín v Skalici sa v piatok zoznámia s novým jednotným vizuálom Skalického rubínu. Tradičné víno s chráneným označením pôvodu Európskej únie organizátori predstavia počas podujatia v kine Sloboda. Nové označenie budú môcť po splnení podmienok používať vinári zapojení do projektu. Skalická samospráva o tom informovala na svojom webe.
Súčasťou festivalu je vyhlásenie titulov Kráľovský Skalický rubín 2026 a Kráľovská frankovka 2026. Program dopĺňa prezentácia vín a vystúpenie skupiny Pláňava.
História Skalického rubínu siaha do 19. storočia. Podľa historických prameňov sa toto označenie prvýkrát objavilo v roku 1895. Vínna cesta Záhorie sa obnovením značky a prípravou podkladov na získanie chráneného označenia pôvodu Európskej únie začala zaoberať približne v roku 2010. Udelené bolo v decembri 2017.
Súčasťou festivalu je vyhlásenie titulov Kráľovský Skalický rubín 2026 a Kráľovská frankovka 2026. Program dopĺňa prezentácia vín a vystúpenie skupiny Pláňava.
História Skalického rubínu siaha do 19. storočia. Podľa historických prameňov sa toto označenie prvýkrát objavilo v roku 1895. Vínna cesta Záhorie sa obnovením značky a prípravou podkladov na získanie chráneného označenia pôvodu Európskej únie začala zaoberať približne v roku 2010. Udelené bolo v decembri 2017.