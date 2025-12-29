< sekcia Regióny
V Skalici sa začala realizácia prvej etapy cyklotrasy
Zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie chodníka na Koreszkovej ulici a zriadenie cyklopruhov na uliciach pplk. Pljušťa a D. Jurkoviča.
Autor TASR
Skalica 29. decembra (TASR) - V meste Skalica sa začala realizácia prvej etapy projektu cyklotrasy rozdelenej podľa ulíc na tri objekty. Zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie chodníka na Koreszkovej ulici a zriadenie cyklopruhov na uliciach pplk. Pljušťa a D. Jurkoviča. Cieľom je vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, práce na projekte sa začínajú stavebnými úpravami chodníka na uliciach Duklianska a SNP. Práce budú plynule pokračovať ďalej od Ulice SNP v smere ku kruhovému objazdu. „Žiadame všetkých vodičov, cyklistov aj chodcov o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a označenia staveniska,“ upozornila. Dĺžka úseku je 1298 metrov (m).
Ďalšou časťou bude Ulica pplk. Pľjušťa, kde sa vytvoria cyklopruhy na jestvujúcej komunikácii v oboch smeroch. Dĺžka úseku je 634 m. Cyklopruhy na jestvujúcej komunikácii v oboch smeroch vzniknú na Ulici D. Jurkoviča. Existujúca asfaltová vrstva bude v rámci nových cyklopruhov nahradená novou farebnou vrstvou. Ide o dĺžku úseku 605 m.
Zhotoviteľom je spoločnosť Pro exteriér s cenovou ponukou 635.469,54 eura s DPH. Celkový rozpočet na projekt je podľa radnice 747.953 eur. Práce by mali trvať šesť mesiacov.
