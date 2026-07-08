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V Skalici schválili lízing mestského objektu za 1,45 milióna eur
Primátorka Skalice Oľga Luptáková pripomenula, že o modeli spätného lízingu poslanci rozhodovali už na predchádzajúcich zastupiteľstvách.
Autor TASR
Skalica 8. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Skalici schválilo na stredajšom mimoriadnom zasadnutí uzatvorenie lízingovej a kúpnej zmluvy na mestskú nehnuteľnosť - objekt materskej školy Pod Kalváriou. Mesto ju predá spoločnosti BKS-Leasing za 1,45 milióna eur, pričom ju bude naďalej využívať formou spätného lízingu s právom jej odkúpenia.
Primátorka Skalice Oľga Luptáková pripomenula, že o modeli spätného lízingu poslanci rozhodovali už na predchádzajúcich zastupiteľstvách. „Relízing bol schválený aj na decembrovom zastupiteľstve. V rozpočte bol schválený takisto, na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo tiež vypísané verejné obstarávanie na dodávateľa,“ uviedla počas rokovania.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže bola spoločnosť BKS-Leasing. Zástupkyňa primátorky Katarína Chovancová doplnila, že do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca.
Ide o model spätného lízingu, pri ktorom mesto nehnuteľnosť predá, no bude ju naďalej využívať na pôvodný účel na základe lízingovej zmluvy s právom jej spätného odkúpenia. Podľa schválených podmienok mesto uhradí akontáciu vo výške 150.000 eur a nehnuteľnosť bude splácať počas 24 rokov.
Výhrady vyjadrili poslanci Štefan Miša, ktorý vopred avizoval, že za návrh hlasovať nebude, a voči nákladom financovania sa ohradil poslanec Martin Štepán, napokon však návrh podporil. „Nie som stotožnený s úrokmi, ktoré zo zmluvy potenciálne vyplývajú. Ale mesto aktuálne nemá finančné prostriedky, aby to z vlastných zdrojov bolo schopné splácať,“ uviedol.
Poslanci následne schválili aj piatu zmenu rozpočtu mesta na rok 2026, do ktorej sa premietli lízingové podmienky vrátane prvých splátok, úrokov a spracovateľského poplatku. Vedúca ekonomického oddelenia Tatiana Ružička informovala, že po úprave sa celkové hospodárenie mesta zmenilo na sumu prebytku 368.280 eur.
Primátorka Skalice Oľga Luptáková pripomenula, že o modeli spätného lízingu poslanci rozhodovali už na predchádzajúcich zastupiteľstvách. „Relízing bol schválený aj na decembrovom zastupiteľstve. V rozpočte bol schválený takisto, na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo tiež vypísané verejné obstarávanie na dodávateľa,“ uviedla počas rokovania.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže bola spoločnosť BKS-Leasing. Zástupkyňa primátorky Katarína Chovancová doplnila, že do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca.
Ide o model spätného lízingu, pri ktorom mesto nehnuteľnosť predá, no bude ju naďalej využívať na pôvodný účel na základe lízingovej zmluvy s právom jej spätného odkúpenia. Podľa schválených podmienok mesto uhradí akontáciu vo výške 150.000 eur a nehnuteľnosť bude splácať počas 24 rokov.
Výhrady vyjadrili poslanci Štefan Miša, ktorý vopred avizoval, že za návrh hlasovať nebude, a voči nákladom financovania sa ohradil poslanec Martin Štepán, napokon však návrh podporil. „Nie som stotožnený s úrokmi, ktoré zo zmluvy potenciálne vyplývajú. Ale mesto aktuálne nemá finančné prostriedky, aby to z vlastných zdrojov bolo schopné splácať,“ uviedol.
Poslanci následne schválili aj piatu zmenu rozpočtu mesta na rok 2026, do ktorej sa premietli lízingové podmienky vrátane prvých splátok, úrokov a spracovateľského poplatku. Vedúca ekonomického oddelenia Tatiana Ružička informovala, že po úprave sa celkové hospodárenie mesta zmenilo na sumu prebytku 368.280 eur.